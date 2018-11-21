В Москве можно будет бесплатно привить питомца от бешенства

В Москве можно будет бесплатно привить домашних животных от бешенства. Акция "Правильная забота - здоровый питомец" пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Всего будет организовано свыше 50 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов.

Кроме того, владельцев питомцев приглашают посетить лекции ветеринаров. "Цель этих встреч - рассказать горожанам, как правильно ухаживать за домашними животными: лечить, кормить и выгуливать, чтобы их жизнь была здоровой и полноценной, - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. - Просветительская акция приурочена ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября".

Выбрать пункт вакцинации, узнать график его работы, а также изучить расписание лекций можно по телефону: +7 (495) 612-04-25.