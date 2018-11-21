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21.11.2018 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве появились "черные электрики"

Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы предупредили горожан о появлении мнимых сотрудников "Мосэнергосбыта". Эти "черные электрики" заставляют людей менять исправные счетчики и при этом требуют огромные деньги за "работу".

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ, в последнее время в подъездах и почтовых ящиках москвичей стали появляться уведомления якобы от "Мосэнергосбыта". Только при детальном рассмотрении можно увидеть, что логотип организации на этих листовках старый. В этих бумагах предлагается обратиться по номеру мобильного телефона и поменять счетчик.

Фото: depositphotos.com
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На самом деле эти объявления размещают организации, которые никакого отношения к "Мосэнергосбыту" не имеют. Довольно часто они "требуют" поменять счетчики, у которых даже не истек интервал между регулярными поверками. Те, кто соглашаются и приглашают этих "мастеров", сильно рискуют. Ведь "черные электрики" серьезно нарушают процедуру. Пломбу с приборов учета нельзя срывать, не уведомляя "Мосэнергосбыт". В этом случае платежи за электроэнергию не уменьшатся, а наоборот, увеличатся.

В "Мосэнергосбыте" отмечают, что специалисты компании не ходят по квартирам с подобными предложениями. Электрики проводят все работы только по предварительным заявкам. У всех сотрудников - форменная одежда и служебные удостоверения. При этом собственник жилья действительно может поменять счетчик сам или привлечь стороннюю организацию. Но за качество работ ответственность тогда понесет потребитель электроэнергии.
 

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