В Москве появились "черные электрики"

Власти Москвы предупредили горожан о появлении мнимых сотрудников "Мосэнергосбыта". Эти "черные электрики" заставляют людей менять исправные счетчики и при этом требуют огромные деньги за "работу".

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ, в последнее время в подъездах и почтовых ящиках москвичей стали появляться уведомления якобы от "Мосэнергосбыта". Только при детальном рассмотрении можно увидеть, что логотип организации на этих листовках старый. В этих бумагах предлагается обратиться по номеру мобильного телефона и поменять счетчик.

На самом деле эти объявления размещают организации, которые никакого отношения к "Мосэнергосбыту" не имеют. Довольно часто они "требуют" поменять счетчики, у которых даже не истек интервал между регулярными поверками. Те, кто соглашаются и приглашают этих "мастеров", сильно рискуют. Ведь "черные электрики" серьезно нарушают процедуру. Пломбу с приборов учета нельзя срывать, не уведомляя "Мосэнергосбыт". В этом случае платежи за электроэнергию не уменьшатся, а наоборот, увеличатся.

В "Мосэнергосбыте" отмечают, что специалисты компании не ходят по квартирам с подобными предложениями. Электрики проводят все работы только по предварительным заявкам. У всех сотрудников - форменная одежда и служебные удостоверения. При этом собственник жилья действительно может поменять счетчик сам или привлечь стороннюю организацию. Но за качество работ ответственность тогда понесет потребитель электроэнергии.

