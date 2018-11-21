В Москве введут штрафы за детей с вейпами

Тем, кто дает подросткам закурить электронную сигарету, скоро придется горько. Мосгордума утвердила законопроект о штрафах за вовлечение детей в курение вейпов, кальянов и электронных заменителей сигарет.

Проект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы" в первом чтении утвердили все 27 присутствовавших на заседании депутатов. Штрафы за вовлечение будут включены в столичный КоАП. Предлагается штрафовать граждан на 1,5-3 тыс. руб., должностных лиц - на 2,5-5 тыс. руб., а родителей или законных представителей детей - на 4-5 тыс. руб. Проект закона был внесен при поддержке медицинского сообщества. "Законодательного регулирования вейпинга пока нет, - отметил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского НПЦ наркологии Олег Кутушев. - Между тем исследования показывают, что в среднем из 10 парильщиков 8 начинают курить".

Норму поддержали защитники прав детей и юристы. Но до 5 декабря еще принимаются поправки. После этого документ рассмотрят во втором чтении. У экспертов пока только практический вопрос. Как власти будут реализовывать закон? В частности, как подтвердить, что школьник начал парить по указке взрослого, а не сам по себе? "Доказывать факт вовлечения на практике будет сложно, - поделился с "РГ" адвокат Владимир Постанюк. - В качестве доказательств можно использовать аудио- и видеозаписи или показания свидетелей". А вот если гаджет или смесь для курения ребенку продали в магазине, можно написать заявление в полицию".