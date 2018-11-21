В Москве за последние годы реконструировано более тысячи памятников истории и архитектуры. Такую цифру вчера назвал мэр столицы Сергей Собянин, посетив Высоко-Петровский монастырь. Там сейчас идет реставрация.

"Количество отреставрированных памятников достигло 1160, - пояснил он. - Меньше половины из них реконструированы городом, все остальное - за счет частных инвесторов". По словам Собянина, весомое место в этом списке занимают религиозные объекты. Уже обновлено 54 храма и монастыря. Исторический облик шаг за шагом возвращает себе и ансамбль Высоко-Петровского монастыря. Мэр назвал его знаковым местом для Москвы. Сейчас здесь приводят в порядок сразу несколько древних построек. Например, ремонтируют крышу, фасад и стены церкви Пахомия Великого. Восстанавливают декор, обновляют полы, двери и окна. В обновленном виде скоро предстанет и Сергиевская трапезная - все близится к финишу. Каменная церковь Петра Митрополита, которая считается главным собором обители, уже отреставрирована. Она появилась тут пять столетий назад. Видала многое, а в советские годы даже успела побыть складом для Министерства культуры РСФСР. И вот снова переживает очередное рождение. Тут обновили стены, полы, кровлю и роспись, укрепили фундамент и кирпичную кладку, восстановили крыльцо, расписали фасады.

В другой части центра Москвы, у Никитских ворот, завершена реставрация "Большого Вознесения" - одной из самых известных в столице церквей. Последние два года здесь восстанавливали настенную живопись, интерьеры, лепной декор. Что интересно, именно в этом храме поэт Александр Пушкин в свое время венчался с Натальей Гончаровой.

Исторический облик шаг за шагом возвращает себе ансамбль Высоко-Петровского монастыря

В старых путеводителях святыня значилась как место, привлекающее московскую интеллигенцию. Сюда приходили молиться, здесь не раз отпевали знаменитых представителей театрального мира. Именно тут в последний путь провожали Михаила Щепкина и Марию Ермолову. Церковь стала невольным свидетелем тяжелых событий, охвативших страну в 1917 году. По словам историков, на площади у Никитских ворот тогда развернулись кровавые бои между большевиками и юнкерами, защищавшими Временное правительство.