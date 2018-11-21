Лучшие родители года встретились с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и членами Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Конкурс "Семья года" уже третий раз проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ.

В этом году побороться за звание лучших в нем вызвались 329 семей, среди которых были династии учителей, фермеры, многодетные семьи, военные, руководители общественных организаций из Тамбовской, Брянской, Смоленской, Кировской и других областей.

По условиям конкурса, который проводился с октября по ноябрь 2018 года, семья, претендующая на победу, должна была прислать фотографии и рассказать о своей малой родине, семейных традициях и талантах, а также об опыте общественной работы. Кто из них лучший, решало голосование.

"Мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку, чтобы по итогам встречи мы могли внести ваши предложения в качестве законодательных инициатив", - поделилась своими ожиданиями первый заместитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья" Ольга Окунева во время встречи с семьями в Госдуме.

Победителями в этом году стали 85 семей со всех уголков России по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья - хранитель традиций", "Золотая семья России". Истории этих семей войдут в почетную книгу "Семья года. Россия-2018".

Семьи-победители приехали в Москву, чтобы поучаствовать в церемонии награждения, в семейном празднике-знакомстве и экскурсиях.

Проект направлен на сохранение семейных ценностей и обычаев, истории своего рода, а также укрепление связей между поколениями и гармонизацию внутрисемейных отношений.