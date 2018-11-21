В новом музее в Прохоровке построят шахту времен Курской битвы

В белгородской Прохоровке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне откроют новый музей. Его экспозиции посвятят людям, которые в военное лихолетье трудились у станков, обеспечивая армию оружием. Музей так и будет называться - "Битва за оружие Великой Победы".

Председатель Попечительского совета музея-заповедника "Прохоровское поле", член Совета Федерации Николай Рыжков отметил, что за эти два года в интерактивный музейный комплекс вложат 1,2 миллиарда рублей. Финансирование будет направлено в том числе и из федерального центра.

- Мы взяли на себя очень большие обязательства перед страной, - сказал Рыжков. - И наша задача - сделать все, как следует.

Директор военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова отметила, что уже известно, как выстроят экспозицию. Посетителям предложат "перенестись" в военное лихолетье и "прочувствовать" каждую его веху. Так, начинаться экскурсии будут с мирного времени. Специалисты воссоздадут тихие городские улочки в Советском Союзе, а рядом - покажут, как война изменила немецкие города.

Затем - в тех же "декорациях" - посетители увидят последствия первой бомбардировки, эвакуацию, то, как люди размещались на новых местах. Однако не менее зрелищной частью станут "промышленные" кузницы Победы. Специалисты музея уже объехали 32 завода, чтобы собрать свыше тысячи экспонатов для будущего музея. Посетителям покажут даже шахты, где в те годы в тяжелейших условиях добывали полезные ископаемые. Все это будет "жить" благодаря мультимедийным технологиям.

- Все это мы делаем для нового поколения, - подчеркнул Рыжков. - Нельзя не признать, что сегодняшняя молодежь другая, она более "продвинутая", как сейчас говорят. Их не удивишь простыми картинками на стенах. Их привлекут новые, современные технологии, богатый визуальный ряд.