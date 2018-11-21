В Орловской области на домах ветеранов установили памятные звезды

Правительство Орловской области подвело предварительные итоги патриотической акции "Дом со звездой".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе губернатора, мероприятие приурочено к 75-летию Курской битвы и освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

Акция стартовала 5 августа - в День освобождения Орла. В ее рамках члены юнармейского движения и пионеры установили десятки памятных знаков в виде пятиконечных красных и золотых звезд на дверях домов и квартир ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе участвовавших в Курской битве и боях за Орел.

Первая звезда была установлена на двери квартиры орловца Александра Безкровного. 98-летний ветеран в годы войны обеспечивал правительственную связь и одним из первых в стране получал вести с передовой.

Затем акция распространилась по всему региону. Так, в райцентре Ливны звезда появилась на доме ветерана войны Василия Мещерякова, в Сосковском районе - на доме Павла Игнатова, дошедшего до Берлина, в Хотынецком районе - на доме фронтовика Михаила Ипполитова.

В пресс-службе губернатора отметили, что акция продолжится и в следующем году. В целом звезды появятся на домах 450 участников Великой Отечественной войны.