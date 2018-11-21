Вход на смотровую площадку ЦДМ в Москве сделали платным

За посещение смотровой площадки на крыше Центрального детского магазина в Москве теперь придется заплатить.

По сообщению m24.ru, руководство центра приняло решение о том, чтобы вход перестал быть бесплатным. Более подробного объяснения предоставлено не было.

При этом для детей младше 8 лет вход по-прежнему свободный.

ЦДМ открылся после многолетней реконструкции в марте 2015 года. В том числе на крыше здания, с которой открывается вид на центральные московские улицы, для посетителей была открытая бесплатная смотровая площадка.