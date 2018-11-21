Колыму накроет мощный снежный циклон

Снежный циклон накроет территорию Магаданской области завтра днем, сообщает Пожарно-спасательный центр региона. Здесь ожидается снег, метель и сильный ветер.

"Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Сусуманском, Ягоднинском, Тенькинском, Хасынском и Северо-Эвенском городских округах, связанных с повреждением ЛЭП, нарушениями в работе всех видов транспорта, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением ДТП", - сообщает ведомство.

В связи с приходом циклона в области объявлена лавинная опасность. 22 и 23 ноября в Магадане и Хасынском городском округе существет вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, вызванных снежными завалами.