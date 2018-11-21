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21.11.2018 05:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке женщина с ножом напала на жадного мужа

Текст: Юлия Гарднер

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Петропавловска-Камчатского. Ее обвиняют в покушении на убийство собственного супруга (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).

Жительница Ямала убила супруга из-за плохо сделанного ремонта

По версии следствия, утром 20 ноября женщина, находясь около гостиницы аэропорта в Елизово, поссорилась с 46-летним мужем. Конфликт возник из-за его частых командировок и, соответственно, постоянного отсутствия дома. Кроме того, он отказывался дать жене банковскую карту, тем самым оставляя ее и двоих детей без средств к существованию.

"В тот момент, когда супруг выгружал свои вещи из автомобиля, подозреваемая нанесла ему удар в область поясницы заранее взятым из дома кухонным ножом", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

После этого женщина села в машину и уехала домой.

Не понимая, что ранен, мужчина в шоковом состоянии зашел в здание аэропорта, где упал на пол. Сейчас он находится в Елизовской районной больнице.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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