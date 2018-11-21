На Сахалине вводят в эксплуатацию молочно-товарную ферму по белорусской технологии

На прошлой неделе в Корсаковском районе Сахалинской области произошло событие, к которому готовились два с лишним года. В селе Раздольном получил разрешение на ввод в эксплуатацию современный животноводческий комплекс, построенный с нуля в рамках совместного аграрного проекта России и Беларуси. А вчера прямым авиарейсом из Амстердама сюда доставили первую партию племенного скота - 200 нетелей голштинской породы...

Буренок покупали по конкурсу, отобраны они были в Венгрии и Голландии, там же прошли карантин. Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

- Животных покупали в рамках Федерального закона N 44-ФЗ по конкурсу, отобраны они были в Венгрии и Голландии, там же прошли карантин, - рассказала замминистра сельского хозяйства Сахалинской области Тамара Муленкова. - Теперь в Раздольном их ждет еще один карантин - месяц они проведут в специально подготовленном помещении. Специалисты составили план ветеринарно-санитарных мероприятий, подобрали рацион кормления.

По словам Тамары Муленковой, 27 ноября должны прибыть еще 200 коров, оставшиеся 600 прилетят партиями на остров до июня 2019-го. Затем ферма, уже полностью укомплектованная стадом, выйдет на полную мощность. К тому времени планируется полностью закрыть и вакансии сотрудников. На приглашение работать здесь откликаются не только сахалинские специалисты, но и аграрии из других российских регионов, а также Беларуси.

- Коровы находятся на разных сроках стельности. После Нового года мы ждем первые отелы, - открывает карты генеральный директор совхоза "Корсаковский" Сергей Шаманаев. К слову, на этом предприятии, сто процентов акций которого принадлежит правительству региона, и построена новая ферма.

Шаманаев не скрывает волнения: наступил новый этап большой работы. Комплекс в Раздольном, обошедшийся островному бюджету в два с лишним миллиарда российских рублей, уникален не только для Сахалинской области, но и для всего Дальнего Востока. В прошлом году проект высоко оценили главы двух государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. При возведении фермы за основу был взят лучший белорусский опыт. Речь идет о технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения...

Идея родилась три года назад. Ставший тогда губернатором Сахалинской области Олег Кожемяко определил восстановление сельского хозяйства одним из важнейших приоритетов развития региона. Опыт Беларуси оказался здесь более чем востребованным. Осенью 2015-го на Сахалин приехала делегация из Минска во главе с министром сельского хозяйства. Было подписано соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, а в его рамках - принято решение о реализации проекта молочно-товарной фермы с агрогородком на 50 домов для ее работников.

Строить начали в 2016 году. Общая площадь участка, выделенного под ферму, более 30 гектаров. Здания и вспомогательные сооружения разместились на 25 тысячах квадратных метров. В шести огромных сейсмостойких помещениях - трех коровниках и трех телятниках - не то что есть где развернуться, а и потеряться немудрено. Светло и просторно, пол покрыт антискользящим покрытием. Буренки могут выйти из стойл, подойти к поилкам, кормовому столу или к специальным щеткам - почесать спины и бока. Есть родильный и доильный залы, санитарный блок. Все автоматизировано, везде сплошная электроника.

С такими-то условиями да еще и с учетом качественных кормов планы правительства области по получению с каждой коровы не менее семи тонн молока в год выглядят весьма и весьма реальными. В будущем здесь планируют построить цех по переработке сырья и выпуску кисломолочной продукции, благо рынок сбыта рядом: в первую очередь, это, конечно, Корсаковский район, да и областной центр находится всего в 40 километрах от совхоза.

Конечно, нельзя сказать, что при строительстве комплекса все шло гладко.

- Ну вот представьте себе, казалось бы, простая задача - пробурить скважину и обеспечить коров водой. Что может быть проще? - говорит Сергей Шаманаев. - Есть изыскания, есть данные, есть расчеты. Начинаем бурить - и видим, что нужного объема воды нет. Перебираемся на новое место. Воды достаточно, но сдаем на анализ, а он показывает превышение по бору. И таких проблем было немало. Ничего, все решили, воду нашли, со всем справились.

Этот аграрный проект можно тиражировать в Приморском и Хабаровском краях, в других регионах Дальнего Востока

- А вам страшно было? - спрашиваю.

- Было! Летом 2017 года, когда приехали коллеги-белорусы, увидели нашу кормовую кукурузу и сказали: "Ребята, ничего у вас не получится!" Они привыкли, что в июле кукуруза уже стоит высотой в полтора метра, а у нас тут - маленькая-маленькая... И вот каждый день проезжаю мимо этого поля и думаю: да что ж такое, хоть тяни тебя за уши! А потом август у нас выдался более покладистый по температуре, сентябрь тоже. И она вымахала такая хорошая. Вообще, наши партнеры даже не могли представить, насколько здесь непредсказуемый климат, насколько сдвинут период вегетации.

Весной нынешнего года остров посетила делегация из Беларуси. Возглавлявший ее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц увиденным остался доволен.

- Сахалинцы очень обстоятельно подошли к выполнению своих обязательств, - рассказывал он корреспонденту "СОЮЗа". - Этот аграрный проект вполне получится тиражировать в Приморском и Хабаровском краях, в других регионах Дальнего Востока.

Белорусский министр убежден, что большие хозяйства, в которых можно снизить издержки, задействовать энергонасыщенную технику, сегодня максимально эффективны.

- Крупные предприятия активнее применяют и новации в животноводстве, в них создаются лучшие условия для содержания скота. Передовые технологии повышают качество продукции, уменьшают затраты на производство продукции, - подчеркнул он.

Кстати

В феврале этого года в Раздольном был сдан первый в современной истории Сахалина агрогородок. Служебное жилье в 50 одноэтажных трехкомнатных домах с земельными участками предназначено для сотрудников АО "Совхоз Корсаковский". Площадь каждой новостройки - около 100 квадратных метров. В первую очередь ключи от квартир получили молодые специалисты и многодетные семьи.