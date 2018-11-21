На "Земле леопарда" родился наследник "аристократического" рода

Установленные в нацпарке «Земля леопарда» фотоловушки зафиксировали нового котенка вместе с матерью, которая ранее была замечена на свидании с одним из наиболее знаменитых дальневосточных леопардов, сообщила «РГ» специалист пресс-службы парка Мария Окулова.

Продолжение получил самый "аристократический" род. Отцом стал пятнистый хищник с "Земли леопарда" Leo 10M Лорд - настоящая звезда национального парка. В 2013 году имя ему выбирала вся Россия в ходе голосования на конкурсе "Придумай имя леопарду". Окончательный вариант подсказал царственный вид животного.

Теперь специалисты нацпарка считают незнакомого ранее детеныша сыном Лорда, поскольку ранее на той же тропе наблюдали свидание "аристократа" и леопардессы Leo 113F. Тогда, впрочем, его заметили и с двумя другими "дамами". Два события разделяют около девяти месяцев - тот самый промежуток времени, за который молодая самка успела выносить и воспитать полугодовалого детеныша.

На снимках беззаботный котенок бежит далеко впереди матери, явно доставляя ей немало хлопот. Звери выглядят здоровыми - никаких признаков того, чтобы у самки были проблемы с добычей пищи.

Справка "РГ"



По данным фотомониторинга, в 2017 году на "Земле леопарда" было зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищника и 21 котенок.