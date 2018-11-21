После снегопада в Приморье отменили 20 междугородних автобусов

В среду, 21 ноября, в Приморском крае отменены 20 междугородних автобусных рейсов в связи с обледенением дорог после снегопада, сообщает РИА Новости.

Снег, местами мокрый, выпал в большинстве районов края, а после резко похолодало.

Отменены рейсы в Артем, Находку, Уссурийск, Большой Камень, Спасск и по другим направлениям.

По информации пресс-службы мэрии Владивостока, автобусы маршрута №1, которые ходят по единственному загородному шоссе, сегодня из-за гололеда сократили маршрут до остановки "Седанка". Такой режим сохранится до середины дня.

Власти краевого центра отмечают, что хоть дорожные службы и обрабатывали трассы реагентами сразу после начала снегопада, на спусках и подъемах, коими так богат рельеф города, еще наблюдается гололед.

В самом Владивостоке все автобусные маршруты работают в обычном режиме. На линию вышли 593 автобуса, 12 трамваев и восемь троллейбусов.

Также все авиарейсы в среду выполняются по расписанию, но задерживается прибытие самолета из Москвы.