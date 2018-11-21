В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела охраны исправительной колонии, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин. Одна из них скончалась.

ДТП произошло в селе Булгунняхтах Хангаласского района 20 ноября. Подозреваемый задержан, но обвинение ему пока не предъявлено, сообщает в среду ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным ГИБДД, еще одна женщина при наезде получила перелом ноги, она госпитализирована в районную больницу. Водитель, местный житель, на своей машине доставил обеих пострадавших с места происшествия в участковую больницу. Оттуда в карете "скорой" их повезли в райцентр, но одна из них, 43-летняя, получившая очень серьезные травмы, скончалась в пути.