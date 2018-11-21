В Якутии за запутавшегося в проводах лося наказали пермских связистов

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии привлекло к административной ответственности ООО НПО "Импульс" (г. Пермь) за некачественную укладку волоконно-оптической линии связи на территории республики. Допущенные нарушения привели к тому, что в сентябре этого года в кабеле запутался лось. Обездвиженного сохатого добили браконьеры.

Как сообщила в среду пресс-служба природоохранного ведомства, в ходе проверки установлено, что "кабель волоконно-оптической линии связи был проложен на поверхности земли вдоль федеральной трассы "Колыма", находился в подвешенном состоянии на ветках деревьев, кустарниках, а также на самодельных треногах. В результате этого ухудшены естественные условия размножения, нагула, отдыха и путей миграции диких копытных животных".

В адрес руководства "Импульса" вынесено предписание об устранении нарушений. Предприятие и генеральный директор привлечены к административной ответственности - штрафу в размере 12 и семь тысяч рублей соответственно.

Строительство линии "Колымский экспресс" от Якутии до Магадана на территории республики было завершено в апреле прошлого года. Связисты "Импульса" проложили кабель по временной схеме, развешав его по кустам и деревьям, и пообещали заглубить оптоволокно в траншею после оттайки грунта. Однако эта работа так и не была проведена.

Личность браконьера, добившего беспомощного лося, установлена. Им занимаются правоохранительные органы.