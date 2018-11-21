В Комсомольске мать и дочь едва не погибли из-за сушки для лака ногтей

Пожар произошел в одном из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре минувшим вечером.

Прибывшие на вызов брандмейстеры обнаружили, что из квартиры на восьмом этаже идет густой черный дым, а на балконе стоит женщина с ребенком на руках. Подъезд с шестого по десятый этаж был окутан плотной дымовой завесой.

"На руках у женщины была двухмесячная дочка, поэтому в целях безопасности, не теряя ни минуты драгоценного времени, с балкона их решили вывести не по пожарной автолестнице, а с помощью индивидуальных спасательных средств", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Спасенные были переданы бригаде "скорой". Ребенка, надышавшегося угарным газом, госпитализировали.

Тем временем пожарные быстро справились с огнем. От него пострадали детские кроватка, коляска, часть дивана, оплавился натяжной потолок.

Причины пожара сейчас выясняют сотрудники Госпожарнадзора. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за сушки для лака ногтей, лежащей на диване. Из-за короткого замыкания произошло ее возгорание, затем огонь перекинулся на стоящую рядом кроватку.