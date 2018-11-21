Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано вблизи Южных Курил в среду в 7:16 по местному времени, сообщили "Интерфаксу" в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Как отмечают специалисты, эпицентр сейсмособытия находился в 79 километрах южнее острова Итуруп на глубине 97 километров.

В селе Малокурильское на острове Шикотан оно ощущалось силой до трех баллов. В селе Крабозаводское на этом же острове, а также в селах Горное и Буревестник на Итурупе - до двух баллов.

"Некоторые из жителей, по их словам, почувствовали резкий толчок", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.