Во Владивостоке произошел пожар в строящемся жилом комплексе

В центре Владивостока на стройке жилого комплекса "Маринист" произошел пожар. Горели стройматериалы на кровле автомобильной парковки.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю, сейчас возгорание на улице Фонтанной потушено. Стройматериалы горели на площади 80 квадратных метров.

На пожаре работали 17 человек личного состава и три единицы техники. От огня никто не пострадал.

Предполагается, что огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности при использовании рабочими субподрядной организации тепловых пушек.