Два года глухой пенсионер пытался добиться помощи от чиновников

Два года инвалид Евгений Александрович Редькин из деревни Старая Письмянка, что в Лениногорском районе Татарстана, ждал, когда же чиновники обеспечат его устройствами, без которых глухому человеку не жизнь, а мучение. Без слухового аппарата с индивидуальным вкладышем ничего не услышишь. Без специальных сигнализаторов не поймешь, когда звонит будильник или стучат в твою дверь. Не дождавшись, обратился за помощью в "РГ".

По словам Евгения Редькина, ему позвонили из ФСС и обещали решить его проблемы до Нового года. Фото: Сергей Тарасов

- Не слышу совсем, тугоухость IV степени, - оправдывается, поправляя слуховой аппарат, Евгений Александрович. - Первый слуховой аппарат врачи выдали, когда я оглох, в 2006 году. Но потом от него не стало пользы. Прошел индивидуальную программу реабилитации и второго ноября 2016 года местное отделение Фонда социального страхования поставило Редькина на учет для получения технических средств реабилитации. Пенсионер радовался как ребенок. Помимо цифрового заушного сверхмощного слухового аппарата ему полагались и телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, и телефонное устройство, и сигнализаторы звука с вибрационной и световой индикацией, а главное, индивидуальный ушной вкладыш для слухового аппарата.

- Вот тогда и началась эта петрушка, - вздыхает Евгений Александрович. - Получить то, что положено, целая проблема. Что ни спрошу, в Лениногорском отделе Фонда социального страхования на все один ответ: стой и жди! Поначалу ждал. Через полгода поехал в соседнюю Бугульму и слуховой аппарат купил сам. Почти 70 тысяч отдал. А вкладыш к нему третий год получить не могу. Чиновники отвечают: нет контракта. А значит, стой и жди!

Может, лукавит? Телевизор и телефонное устройство, как и требуется, пенсионеру привезли домой.

- Подъехали "Жигули", и какой-то мужчина принес телевизор, - рассказывает Редькин. - Как пользоваться, спрашиваю. А он: ничего не знаю и знать не хочу. Вот тебе телевизор, вот - бумажка. Подписывай, и я пошел.

О том, что телевизор не работает, узнал позже. Пытался вызвать мастера с помощью сотрудников ФСС. Но где уж там! Пришлось искать специалиста по объявлению. Теперь телевизор в порядке. Только ни телетекста, ни субтитров, ради которых инвалидам по слуху выдают эту технику, у него нет. А объяснить некому.

Формально не придерешься. Техника инвалиду доставлена. ФСС свои обязательства выполнил.

- Инвалиды - категория особенная, - говорит начальник отдела обеспечения инвалидов ТСР регионального отделения ФСС по РТ Марат Сагиров. - В прошлом году мы освободили все филиалы от другой работы, оставили только прием заявлений как раз для того, чтобы они больше разговаривали с инвалидами. Понимаем же: чем лучше сотрудники все разъяснят человеку, тем меньше у него останется вопросов и меньше вероятность того, что он пойдет жаловаться.

После вмешательства "РГ" лениногорским сотрудникам ФСС сделали внушение. А главное, пообещали, что положенные сигнализаторы звука и ушной вкладыш к слуховому аппарату Евгений Александрович получит до конца года.