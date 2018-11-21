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21.11.2018 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Троих жителей Башкирии будут судить за похищение двоих мужчин

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Салаватском районе трое местных жителей, устроив самосуд над двумя земляками, сами оказались на скамье подсудимых.

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
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В управлении СКР по Башкирии сообщили: в октябре 2017 года мужчины в возрасте 53, 32 и 22 лет приехали в одно из сел Салаватского района, чтобы устроить "разборки по-мужски" с местной молодежью. У двоих приезжих были личные претензии к 24-летнему молодому человеку, который якобы изнасиловал гражданскую супругу одного из мужчин, являвшейся сестрой второго обвиняемого. Третий же считал, что 22-летний сельчанин продал ему машину, находившуюся в розыске. Автомобиль у нового хозяина на днях изъяли полицейские.

Обвязав своих жертв буксировочным тросом, мужчины на эвакуаторе увезли их и автомобиль одного из похищенных к себе домой. Там обвиняемые потребовали написать долговые расписки. Предполагаемый насильник под давлением похитителей обещался заплатить 50 тысяч рублей, а продавец машины - 300 тысяч рублей. Только после этого их отпустили, оставив в качестве залога автомобиль.

Жертвы похищения обратились с заявлением в полицию. В итоге "мстители" стали фигурантами уголовного дела по нескольким уголовным статьям: похищение человека, вымогательство и самоуправство.

Сейчас уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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