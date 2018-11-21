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21.11.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уфимца осудили на шесть лет за покушение на убийство врача

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Верховный суд оставил в силе приговор в отношении 34-летнего уфимца, напавшего на врача. Теперь ему предстоит шесть лет провести в колонии строго режима. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
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В ведомстве уточнили: инцидент произошел в феврале 2018 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения зашел в кабинет заведующей детским отделением районной больницы. Он требовал срочно выдать амбулаторную карту его девятилетнего сына. Резонный совет врача обратиться в регистратуру, вызвал гнев у посетителя. Он набросился на женщину с ножом и попытался нанести удар в шею жертвы. Однако доктор сумела отбиться и выбежать в коридор.

Несмотря на то, что буйный посетитель сбежал через окно, полицейские задержали его быстро.

В ходе следствия выяснилось, что нападение на врача мужчина совершил в тот момент, когда отбывал другое уголовное наказание в виде исправительных работ за незаконное проникновение в жилище. Это обстоятельство учел Демский районный суд Уфы, вынося свой вердикт.

Защита обжаловала приговор в Верховном суде, но фемида к подсудимому не сжалилась, оставив решение районного суда без изменений.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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