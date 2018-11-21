В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Вечером 20 ноября в рабочем поселке Тумботино Павловского района Нижегородской области сгорел жилой дом, в результате пожара погибли три человека.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила спасателям в 21.47, спасти здание на улице Зои Космодемьянской не удалось: деревянный дом вместе с пристроем общей площадью 54 квадратных метра полностью сгорел.

По информации областного СУ СКР, после разбора завалов на пепелище было обнаружено тело погибшей женщины, еще двое мужчин скончались в карете скорой медицинской помощи. Уже установлено, что это были родные братья 50-ти и 54 лет, а также 50-летняя сожительница одного из них. Они нигде не работали, злоупотребляли спиртным.

Точную причину произошедшего установит следствие. Пока известно, что дом был оборудован печным отоплением, электроснабжения в нем не имелось. Ведется доследственная проверка.