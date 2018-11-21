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21.11.2018 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми два человека погибли в лобовом ДТП

Текст: Константин Бахарев (Пермский край)

В Свердловском районе Перми в результате аварии погибли мужчина и женщина. Об этом сообщали в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Семь человек пострадали в ДТП с автобусами в Иванове

ДТП произошло на улице Таежной поздно вечером 20 ноября. 29-летний водитель Nissan Almera не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения. Здесь он врезался в автомобиль Subaru.

Столкновение было лобовым. При этом погибли водитель Nissan Almera и его пассажирка. Они скончались на месте. Водитель другой машины госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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