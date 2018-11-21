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21.11.2018 14:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Перми после критики губернатора уволен замглавы администрации

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Из-за сложной ситуации в сфере ЖКХ на начало отопительного сезона в Перми уволен заместитель главы городской администрации Сергей Романов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе мэрии.

Во Владимире уволили замгубернатора по ЖКХ

Этому событию предшествовало выступление губернатора Пермского края Максима Решетникова, который, отвечая на вопросы жителей региона, заявил, что дал поручение главе Перми Дмитрию Самойлову разобраться в непростой ситуации, которая сложилась в городском ЖКХ.

- Признав критику справедливой и оценив ситуацию, я принял решение уйти с должности, - цитирует Романова пресс-служба мэрии.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время идет подготовка необходимой документации для освобождения чиновника от должности.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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