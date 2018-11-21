В Перми после критики губернатора уволен замглавы администрации

Из-за сложной ситуации в сфере ЖКХ на начало отопительного сезона в Перми уволен заместитель главы городской администрации Сергей Романов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе мэрии.

Этому событию предшествовало выступление губернатора Пермского края Максима Решетникова, который, отвечая на вопросы жителей региона, заявил, что дал поручение главе Перми Дмитрию Самойлову разобраться в непростой ситуации, которая сложилась в городском ЖКХ.

- Признав критику справедливой и оценив ситуацию, я принял решение уйти с должности, - цитирует Романова пресс-служба мэрии.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время идет подготовка необходимой документации для освобождения чиновника от должности.