В Саратовской области жильцов и учащихся эвакуировали из-за гранаты

В Балакове Саратовской области жильцов многоквартирного дома и учащихся художественной школы эвакуировали из-за обнаруженной в подвале здания гранаты.

Как сообщает Балаковская районная администрация, граната была обнаружена в подвале жилого дома на улице 30 лет Победы. Сотрудники правоохранительных органов и городских служб провели эвакуацию жильцов трех подъездов дома, а также учащихся соседней муниципальной художественной школы имени В.И. Задорожного.

На месте работают сотрудники оперативных служб.