Инновационные технологии расширяют перспективы высшей школы

Перед высшей школой поставлена задача модернизировать не только содержание, но и формы образования. Во многих вузах успешно внедряют инновационные образовательные технологии. Среди тех, кто занимается этим серьезно и последовательно, - Сибирский федеральный университет.

О том, как идет этот процесс, "РГ" рассказала проректор СФУ Светлана Басалаева.

Светлана Павловна, на каких факультетах и отделениях вы апробировали инновационные технологии обучения?

Светлана Басалаева: Работодатели активно откликаются на новые идеи университета. Фото: Пресс-служба СФУ

Светлана Басалаева: В первую очередь новые для нас технологии - проектную деятельность и сотрудничество с работодателями в образовательном процессе - мы внедряли в инженерном образовании. Начали с таких направлений подготовки специалистов, как машиностроение, техническая физика, системный анализ, энергетика, металлургия, нефтехимия. Вместе с нашими партнерами подготовили программы элитной магистратуры. С компанией "Роснефть" - по нефтехимии, с группой компаний РУСАЛ - по металлургии, по системному анализу - с радиозаводом.

Элитная магистратура - это особые студенты или особые преподаватели?

Светлана Басалаева: Это значит отличающаяся от стандарта, от типовых программ. Это практико-ориентированные программы, для которых характерна большая включенность работодателя в процесс обучения. Практику студенты проходят на производствах работодателей, включая предприятия их зарубежных партнеров. Такая интернационализация тоже была принципиальным решением, она предполагает расширение границ инженерного мышления.

Как работодатели откликнулись на ваши новые идеи?

Светлана Басалаева: Очень активно. В последние годы с переходом на новую экономику перед работодателями возникла проблема дефицита квалифицированных кадров. Некоторые компании пошли по пути создания корпоративных университетов. Но им сложно это сделать самостоятельно, без взаимодействия с вузом. И они готовы предоставлять свои производственные мощности, своих специалистов, в том числе и для прохождения практики, и для того, чтобы специалисты-практики тоже участвовали в образовательном процессе.

Наша высшая школа всегда была сильна тем, что давала хорошие теоретические знания. А практические навыки мы потом постигали уже на практике, фактически доучивались (а некоторые и переучиваясь) на рабочих местах. А как это поставлено у вас?

Светлана Басалаева: Приведу в пример такое сочетание теоретической математики, физики, химии и практической деятельности у студентов-первокурсников - обучение с помощью STEM-игр. Начиная с первого курса, буквально со второй недели им задают реальные инженерные задачи в форме проектов, под которые создаются команды. В процессе решения конкретных задач, в которые их погружают, ребята выявляют свои дефициты в области фундаментальных дисциплин - физики, химии, математики и т.д. Их сразу же восполняют преподаватели, которым помогают тьюторы-старшекурсники. Конечно, наряду с этим им читают и традиционный академический курс.

Для элитных программ вуза характерна большая включенность работодателя в процесс обучения

Перед высшей школой президент поставил задачу привлекать больше иностранных студентов. Знаю, что у вас учится немало иностранцев. Как это влияет на общую атмосферу в университете?

Светлана Басалаева: Увеличение числа студентов-иностранцев - это один из критериев Проекта 5-100, в котором наш вуз тоже участвует. Но, в общем-то, это наша давняя тема. Она важна, во-первых, с точки зрения культурного обмена: приобретение навыков межкультурных коммуникаций - это важнейшая вещь для специалиста в любой области. Мало того, что наши ребята имеют возможность попрактиковаться в иностранном языке, пообщаться с представителями других культур и стран. Но помимо того, это еще и один из soft skills - навыков, которые повышает и личностные компетенции. А для иностранных студентов это, помимо приобретения профессии, включенность в русскую культуру. Есть целый ряд стран, в которых наш университет находится в списке вузов, чей диплом они признают наряду со своими внутригосударственными дипломами, и нашим выпускникам не нужно потом у себя в стране сдавать какой-то дополнительный экзамен. Помимо этого, они на хорошем уровне начинают говорить на русском языке и в целом включаются в русскую культуру.

Сколько иностранцев сейчас учатся в университете?

Светлана Басалаева: В обучении иностранных студентов мы также сотрудничаем с нашими партнерами-работодателями. В частности, компания РУСАЛ в рамках своей корпоративной социальной ответственности привозит нам абитуриентов из стран и регионов присутствия. Например, группу студентов из Ямайки, 25 человек. С этого года начала обучение группа из 36 гвинейцев. То, что это большие группы, особенно значимо: они не растворяются в русской культуре полностью, как иногда бывает с единичными иностранцами. Но и большие группы у нас не находятся на каком-то изолированном обучении, ребята включены в русские группы, им обеспечена социокультурная адаптация. Но между ними и нашими студентами происходит настоящий межкультурный обмен. Кроме этого, есть и студенты, которые приезжают вне компаний. Так, довольно много студентов - около 80 человек - из Ирака по направлению нефтегазовое дело. Есть большие группы из стран СНГ - Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Наш вуз входит в Университет ШОС, в частности, по направлению "Экология". Есть у нас студенты из Китая. Интересно, что большинство иностранных студентов учатся именно на русскоязычных программах. Хотя англоязычные программы у нас также есть, в частности, пять программ в магистратуре.

Какие совместные проекты реализуются с зарубежными университетами?

Светлана Басалаева: У нас есть программы двойных дипломов, когда за один период обучения (если это бакалавриат, то за 4 года) студенты получают два диплома: один государственный диплом Сибирского федерального университета, второй - диплом университета-партнера. Такие программы мы реализуем с Университетом Пассау (Германия), есть англоязычная программа с Университетом Сиены (Италия), лингвистика - с Университетом Кадиса (Испания). Кроме этого, есть множество направлений, по которым студенты ездят на включенное обучение в различные университеты мира. В рамках академической мобильности ездят и наши преподаватели.

Как реагируют в этих университетах на предложения сотрудничества из далекой Сибири?

Светлана Басалаева: В университетском мире Сибирский федеральный университет хорошо известен своими научными школами. У нас есть 5 крупных международных научных лабораторий - биотехнологий и новых биоматериалов, биолюминесцентных биотехнологий, комплексного анализа и дифференциальных уравнений и другие. В области математики, физики, биологии, биофизики у нас есть серьезные, мирового уровня научные разработки, наши ученые известны в мировой науке, и в этой системе координат Сибирь уже смотрится не как край морозов и медведей, а совсем иначе.

Иностранные студенты СФУ включены в русские группы, им обеспечена социокультурная адаптация

В вузе начали присваивать собственные научные степени. Зачем это понадобилось?

Светлана Басалаева: Как раз в рамках нашего международного сотрудничества мы решились на это третьими, после РУДН и СПбГУ. Смысл присвоения собственных степеней в том, чтобы дать конвертацию научной степени по международным стандартам. Ее защита также проходит по международным правилам: диссертация предоставляется на английском языке, соискатели обязательно должны иметь определенное количество публикаций в известных наукометрических базах данных Scopus и Web of Science. На защите обязательно присутствуют представители зарубежных вузов и науки именно по этому направлению. С 2015 года в СФУ такая степень присвоена уже 10 соискателям. Большинство из них работают в нашем же университете, хотя бывали и на длительных зарубежных стажировках, вели совместные научные исследования в зарубежных университетах.

Еще одна новая технология обучения - создаваемый у вас Инженерный городок. Расскажите о нем подробнее.

Светлана Басалаева: Один из принципов CDIO заключается в этом, чтобы у студентов была возможность свою идею превратить в реальное изделие. Для этого необходима соответствующая инфраструктура. Так возникла идея создать единое образовательное пространство. Это большая площадка, на которой созданы производственно-внедренческая и учебно-лабораторная зоны, есть помещения для теоретической работы, здесь же общежитие, спортзал - единое пространство для творчества, рождения идей и их реализации.

Насколько цифровизация изменила образовательные процессы и технологии? Какие перспективы вы тут видите?

Светлана Басалаева: Этот тренд растущий, причем стремительно. Вначале это было удобной образовательной средой, выросла доступность ресурсов, методического обеспечения, самих книг. Не так давно Билл Гейтс высказался в том смысле, что цифровые технологии приведут чуть ли не к закрытию классических университетов. Надеюсь, что этого все-таки не произойдет, живое общение ничем не заменишь. Тем не менее цифровизация расширяется. У студентов появились личный кабинет, электронная зачетная книжка, они видят свое движение - приказы о переводе, о допуске к практике, к защите диплома, а также свои оценки. Они производят там верификацию, загружают свои достижения (например, для повышенной стипендии), им больше никуда не нужно для этого идти. У нас есть соцсеть СФУ, многие преподаватели уже имеют е-курсы, их уже более 10 тысяч. В помощь студенту размещены видеолекции наряду с основными, там можно пройти тестирование, выполнять задания и т.д. Предполагается, что количество курсов онлайн будет одним из оснований для присвоения категории, как ведущий вуз. Их задача - расширять это открытое образовательное пространство. Мы тоже начали вести работу в этом направлении.