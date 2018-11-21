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21.11.2018 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приставы снова обознались

Почему изменения закона об исполнительном производстве не решили проблему "двойников"
Текст: Нина Рузанова
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
"РГ" следит за мытарствами семьи Поповых: у Александра Попова есть тезка в Новосибирске, который должен банку крупную сумму, и судебные приставы упорно пытаются решить эту проблему в буквальном смысле за счет нашего героя. А его супруга Татьяна Попова регулярно получает уведомления о штрафах за превышение скорости - хотя любительница быстрой езды, тоже Татьяна Попова, живет в Сыктывкаре и ездит совсем на другой машине.
Об истории Александра Попова газета уже рассказывала (см. "Заложник тезки" от 20 апреля 2017 года). Фото: Татьяна Кравченко Об истории Александра Попова газета уже рассказывала (см. "Заложник тезки" от 20 апреля 2017 года). Фото: Татьяна Кравченко
Об истории Александра Попова газета уже рассказывала (см. "Заложник тезки" от 20 апреля 2017 года). Фото: Татьяна Кравченко

Мы уже писали о том, как Александр Попов пытался продать собственный автомобиль и обнаружил, что на него наложен арест за долги незнакомца с такими же именем, фамилией и датой рождения ("Заложник тезки", "РГ-Неделя Сибирь", N 85 (7251) от 20 апреля 2017 года). В те удивительные дни судебные приставы три раза подряд (!) выносили постановления об аресте имущества Попова - едва Александр успевал добиться отмены ошибочного постановления и доехать от УФССП до ГИБДД, его автомобиль исполнители вновь арестовывали. Александру еще и пришлось доказывать, что лично он конкретно этому банку ничего не должен.

Фото: Photoxpress
Судебные приставы арестовывают котов и заборы за долги хозяев

Казалось бы, после того, как ошибку пришлось исправить три раза, навык должен был бы закрепиться. Отнюдь. В январе 2018 года судебные приставы наложили арест на зарплату Александра - все из-за того же чужого долга. Бумага о взыскании 50 процентов зарплаты пришла к нему на работу. Разобрались, деньги вернули. А в октябре все повторилось. Главное, судя по исполнительным документам, сумма долга "того самого" Александра Попова уменьшается. То есть он тоже платит! Но почему раз за разом под карательные меры попадает и его тезка?

- Как бы мы ни старались, сохранять спокойствие в этих ситуациях не получается, - рассказала супруга Александра Татьяна. - Мы перестали ездить за границу, потому что боимся того, что нас не выпустят из-за чужих долгов. Все время в ожидании новых неприятностей. Хоть фамилию меняй...

О том, что обладатели популярных российских фамилий наконец-то смогут вздохнуть спокойно, говорили перед принятием поправок в Кодекс об административных правонарушениях и закон об исполнительном производстве. Изменения вступили в силу в июле 2018 года. Теперь к протоколу об административном правонарушении должна прилагаться полная информация, необходимая для перечисления средств. В том числе адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), ИНН, КПП плательщика, код бюджетной классификации РФ и так далее. Это исключает взыскание административных штрафов с "двойников". Правда, Татьяна Попова и после того, как заработали эти поправки, продолжает получать уведомления от ГИБДД о чужих штрафах - последнее датировано 29 августа. Хотя Татьяна даже лично обращалась в инспекцию в Сыктывкаре, где живет ее полная тезка, и просила избавить ее от этой информации.

"Тот самый" Попов тоже платит. Но почему под карательные меры попадает и его тезка?

Кроме того, как и заявляли эксперты, административные штрафы - это только часть взысканий. Тысячи россиян не платят банкам, имеют колоссальные долги по алиментам и прочее. И в этой сфере "двойников" пока никто не защитил, хотя поправки в процессуальное законодательство и планируют принять.

Фото: depositphotos.com
Долги до 100 тысяч рублей разрешат взыскать без приставов

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в ответ на запрос "РГ" в очередной раз рассказали об особенностях организации межведомственного взаимодействия. Приставы разыскивают имущество должника, рассылая запросы. Форма запроса в регистрирующие органы или банки не предусматривает указания в них паспортных данных должника. Вот так. Отсюда и вся неразбериха, хотя очевидно, что лучшего идентификатора, чем паспортные данные, не найти. Что мы первым делом предъявляем в банке? Паспорт. Почему нельзя изменить форму запроса? Неясно. Тем более что при взаимодействии с Росреестром приставы без паспортных данных не обходятся, то есть опыт есть. Но мы не меняем форму запросов, а предпочитаем править законы.

Кроме того, в управлении рассказали о создании "Реестра двойников", который размещен на служебном портале службы. Информация о том, что по какому-то конкретному производству имеется "двойник", должна отключать автоформирование процессуальных документов - радуют приставы. Будем надеяться, что наш Александр Попов когда-нибудь попадет в этот реестр, хотя, судя по всему, скорее его тезка вернет банку деньги, чем приставы перестанут автоформировать запросы. Система есть система.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Полномочия судебных приставов
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