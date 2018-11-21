"РГ" следит за мытарствами семьи Поповых: у Александра Попова есть тезка в Новосибирске, который должен банку крупную сумму, и судебные приставы упорно пытаются решить эту проблему в буквальном смысле за счет нашего героя. А его супруга Татьяна Попова регулярно получает уведомления о штрафах за превышение скорости - хотя любительница быстрой езды, тоже Татьяна Попова, живет в Сыктывкаре и ездит совсем на другой машине.

Мы уже писали о том, как Александр Попов пытался продать собственный автомобиль и обнаружил, что на него наложен арест за долги незнакомца с такими же именем, фамилией и датой рождения ("Заложник тезки", "РГ-Неделя Сибирь", N 85 (7251) от 20 апреля 2017 года). В те удивительные дни судебные приставы три раза подряд (!) выносили постановления об аресте имущества Попова - едва Александр успевал добиться отмены ошибочного постановления и доехать от УФССП до ГИБДД, его автомобиль исполнители вновь арестовывали. Александру еще и пришлось доказывать, что лично он конкретно этому банку ничего не должен.

Казалось бы, после того, как ошибку пришлось исправить три раза, навык должен был бы закрепиться. Отнюдь. В январе 2018 года судебные приставы наложили арест на зарплату Александра - все из-за того же чужого долга. Бумага о взыскании 50 процентов зарплаты пришла к нему на работу. Разобрались, деньги вернули. А в октябре все повторилось. Главное, судя по исполнительным документам, сумма долга "того самого" Александра Попова уменьшается. То есть он тоже платит! Но почему раз за разом под карательные меры попадает и его тезка?

- Как бы мы ни старались, сохранять спокойствие в этих ситуациях не получается, - рассказала супруга Александра Татьяна. - Мы перестали ездить за границу, потому что боимся того, что нас не выпустят из-за чужих долгов. Все время в ожидании новых неприятностей. Хоть фамилию меняй...

О том, что обладатели популярных российских фамилий наконец-то смогут вздохнуть спокойно, говорили перед принятием поправок в Кодекс об административных правонарушениях и закон об исполнительном производстве. Изменения вступили в силу в июле 2018 года. Теперь к протоколу об административном правонарушении должна прилагаться полная информация, необходимая для перечисления средств. В том числе адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), ИНН, КПП плательщика, код бюджетной классификации РФ и так далее. Это исключает взыскание административных штрафов с "двойников". Правда, Татьяна Попова и после того, как заработали эти поправки, продолжает получать уведомления от ГИБДД о чужих штрафах - последнее датировано 29 августа. Хотя Татьяна даже лично обращалась в инспекцию в Сыктывкаре, где живет ее полная тезка, и просила избавить ее от этой информации.

"Тот самый" Попов тоже платит. Но почему под карательные меры попадает и его тезка?

Кроме того, как и заявляли эксперты, административные штрафы - это только часть взысканий. Тысячи россиян не платят банкам, имеют колоссальные долги по алиментам и прочее. И в этой сфере "двойников" пока никто не защитил, хотя поправки в процессуальное законодательство и планируют принять.

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в ответ на запрос "РГ" в очередной раз рассказали об особенностях организации межведомственного взаимодействия. Приставы разыскивают имущество должника, рассылая запросы. Форма запроса в регистрирующие органы или банки не предусматривает указания в них паспортных данных должника. Вот так. Отсюда и вся неразбериха, хотя очевидно, что лучшего идентификатора, чем паспортные данные, не найти. Что мы первым делом предъявляем в банке? Паспорт. Почему нельзя изменить форму запроса? Неясно. Тем более что при взаимодействии с Росреестром приставы без паспортных данных не обходятся, то есть опыт есть. Но мы не меняем форму запросов, а предпочитаем править законы.

Кроме того, в управлении рассказали о создании "Реестра двойников", который размещен на служебном портале службы. Информация о том, что по какому-то конкретному производству имеется "двойник", должна отключать автоформирование процессуальных документов - радуют приставы. Будем надеяться, что наш Александр Попов когда-нибудь попадет в этот реестр, хотя, судя по всему, скорее его тезка вернет банку деньги, чем приставы перестанут автоформировать запросы. Система есть система.