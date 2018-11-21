Под Иркутском медсестру избили родственницы пациентки

Министерство здравоохранения Иркутской области начало служебную проверку по факту нападения на медицинскую сестру в больнице города Усть-Кут.

По предварительным данным, инцидент произошел в стационаре терапевтического отделения. Медсестра отказалась пропустить в палату дочку пациентки, так как прием посетителей разрешен в строго определенные часы. После этого родственница устроила скандал.

- На следующий день в больницу пришла внучка пациентки, которая напала на медсестру в коридоре и избила ее, - сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Сотрудницу больницы пришлось госпитализировать, она до сих пор находится под присмотром врачей.

В настоящее время выясняются все подробности случившегося.