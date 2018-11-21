Проект "Енисейская Сибирь" представлен на энергетическом форуме

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев на Сибирском энергетическом форуме представил презентацию "Енисейская Сибирь. Новый драйвер Сибирского региона".

"В рамках комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" продолжится наращивание энергетического потенциала края", - сообщил Егор Васильев. По словам министра, инвестиционные проекты крупных промышленных компаний, в том числе в сфере энергетики, являются важным элементом проекта.

При разработке КИП "Енисейская Сибирь", территориальном планировании, программ по региональному развитию, безусловно, учитывается ключевая роль энергетики.

"Энергетическая отрасль - одна из самых капитолоемких и инерционных отраслей, которая напрямую оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона, - отметил министр. - Сегодня в рамках КИП запланировано строительство многих инфраструктурных и энергетических объектов, которые нужны не только для развития бизнеса, но и для повышения качества жизни населения в районах края. Ивестпроекты станут мощным драйвером регионального развития края. По предварительным оценкам, в рамках проекта "Енисейская Сибирь" будет создано свыше 70 тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 500 млрд рублей".

Напомним, Сибирский энергетический форум - это крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока отраслевой проект. Участие в мероприятиях форума примут ПАО "МРСК Сибири", Сибирская генерирующая компания, ПАО "ОГК-2", Красноярская региональная энергетическая компания, ПАО "Красноярскэнергосбыт", АО "СУЭК-Красноярск", АО "Красноярскнефтепродукт", АО "Красноярсккрайгаз" и другие. Цель форума - определить новые подходы к решению вопросов развития энергетической структуры Красноярского края, Сибири и России в целом.