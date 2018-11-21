"Ростелеком" построил 3000 километров линий связи до малых сел Сибири

"Ростелеком" за 9 месяцев 2018 года построил больше трех тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в малые населенные пункты восьми субъектов Сибирского федерального округа. Бесплатный доступ в интернет получили жители еще 129 населенных пунктов региона с численностью населения от 250 до 500 человек. Компания ведет работы в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН).

Лидером по количеству точек Wi-Fi доступа в интернет, введенным в эксплуатацию в этом году по программе УЦН, и протяженности оптического кабеля стала Новосибирская область. "Ростелеком" построил здесь свыше тысячи километров оптических линий связи. Теперь жители 46 малых сел, воспользовавшись коллективной сетью Wi-Fi, могут заказать различные справки, оплатить налоги на сайте госуслуг, найти полезную информацию или воспользоваться интернет-банкингом.

В Бурятии и Забайкалье федеральной программой цифровизации в 2018 году охвачено 23 малых села, в которые "Ростелеком" проложил 505 километров сетей связи. В Омской области исполнитель госпрограммы ввел в эксплуатацию 8 точек интернет-доступа, построив для этой цели порядка 270 километров ВОЛС. Протяженность сетей на Алтае (в Алтайском крае и Республике Алтай) и в Кемеровской области в этом году достигла 228 и 206 километров, социальный интернет получили соответственно 9 и 14 сельских населенных пунктов.

В Красноярском крае "Ростелеком" с начала года построил 110 километров ВОЛС до пяти отдаленных сел. В программу УЦН в 2018 году в Иркутской области вошли 20 малых сел, в Томской области - четыре.

"Реализуя федеральный проект устранения цифрового неравенства "Ростелеком" построил оптические сети в труднодоступные населенные пункты. Вместе с оптикой в отдаленные районы пришли современные цифровые технологии и электронные услуги. Благодаря этому у жителей появилась возможность подключить интернет на хорошей скорости и стать полноценными членами цифрового общества. "Ростелеком" как инфраструктурный партнер госпрограммы "Цифровая экономика" и дальше будет уделять большое внимание развитию базовой оптической инфраструктуры в регионе", - подчеркнул вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

До конца 2018 года компании осталось построить около двух тысяч километров ВОЛС, и бесплатный Wi-Fi заработает еще в 168 деревнях и селах Сибири. В результате общая протяженность сетей, построенных в сибирских регионах по программе УЦН за год, составит почти пять тысяч километров, а число сельских территорий, где появился доступ в интернет, - 297.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"