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21.11.2018 17:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сибирский Левша создал золотого Чижика-Пыжика на кончике конского волоса

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал копии самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Сибирский Левша сделал кубок ЧМ-2018 на маковом зернышке

- Начал работу над "Символами Петербурга". Удалось сделать две работы: Чижика-Пыжика из золота и кораблик адмиралтейства тоже из золота, - сообщает художник на своей странице в социальной сети (орфография и пунктуация сохранены - ред.)

По словам микроминиатюриста, кораблик на срезе рисового зернышка получился легко. А вот над Чижиком-Пыжиком пришлось потрудиться. Высота золотой птички - всего 0,2 миллиметра вместе с подставкой. Микроминиатюра умещается на кончике конского волоса и отличается от оригинала только размером.

В планах сибирского Левши создать еще несколько символов Санкт-Петербурга, где у него в настоящее время проходит выставка. Мастер уже создал миллиметровую фигурку зайца, расположенную на столбике у Петропавловской крепости. Миниатюры будут переданы в дар городу.

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