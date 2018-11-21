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21.11.2018 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ангарске женщина из мести сожгла внедорожник и дом

Текст: Алексей Бондарев
Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области
Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Ангарске под домашний арест суд отправили 45-летнюю женщину, подозреваемую в крупном пожаре. Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области, она умышленно сожгла дорогой внедорожник и строение базы отдыха, на которой ранее работала.

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Установлено, что машина принадлежала владельцу базы, который уволил поджигательницу. Таким способом женщина решила ему отомстить. В результате поджога пламя перекинулось на стоящий рядом деревянный дом. Он также был уничтожен огнем. По предварительным оценкам, совокупный ущерб от пожара составил семь миллионов рублей.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Известно, что ранее подозреваемая была неоднократно судима.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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