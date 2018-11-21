В Ангарске женщина из мести сожгла внедорожник и дом

В Ангарске под домашний арест суд отправили 45-летнюю женщину, подозреваемую в крупном пожаре. Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области, она умышленно сожгла дорогой внедорожник и строение базы отдыха, на которой ранее работала.

Установлено, что машина принадлежала владельцу базы, который уволил поджигательницу. Таким способом женщина решила ему отомстить. В результате поджога пламя перекинулось на стоящий рядом деревянный дом. Он также был уничтожен огнем. По предварительным оценкам, совокупный ущерб от пожара составил семь миллионов рублей.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Известно, что ранее подозреваемая была неоднократно судима.