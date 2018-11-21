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21.11.2018 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске пара положила на свой счет 430 тысяч рублей "банка приколов"

Текст: Наталья Граф
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Усть-Илимский городской суд вынес приговор двум жителям Усть-Илимского района, укравшим в банкомате около 430 тысяч рублей при помощи купюры "банка приколов".

Фото: depositphotos.com
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Как было установлено в суде, кражу совершила молодая пара. Молодой человек и девушка приобрели в одном из магазинов купюру "банка приколов" номиналом 5000 рублей. После этого они, используя функцию внесения наличных, зачислили приобретенную купюру на свой расчетный счет через банкомат, сообщает пресс-служба Усть-Илимского районного суда.

На протяжении нескольких дней молодая пара приобретала аналогичные купюры и продолжала эксперименты с банкоматом. В результате на их счету оказалось почти 430 тысяч рублей. Эти деньги они потратили на различные покупки в магазинах города и района. Пара приобретала дорогие сотовые телефоны, бытовую технику, одежду и украшения.

Усть-Илимскский районный суд признал подельников виновными в краже в крупном размере. Каждый приговорен к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком два года. По иску банка с них также взыскано солидарно 433 500 рублей в счет возмещения материального ущерба.

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