В Красноярске осудили двух исламистских экстремистов

В Красноярске вступил в законную силу приговор суда в отношении двух граждан, пытавшихся вербовать кадры для экстремистской организации "Нурджулар", запрещенной на территории Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба красноярского РУ ФСБ, в Сибирь они прибыли из Средней Азии.

"ФСБ пресекла их деятельность совместно с военной контрразведкой. Двое лиц на протяжении полутора лет предпринимали попытки вовлечения граждан в ячейку организации в Красноярске, распространяя литературу экстремистского толка и читая ее на религиозных собраниях", - заявили в пресс-службе.

Дела экстремистов рассматривали Свердловский и Советский суд Красноярска. Суд назначил одному из преступников два года лишения свободы условно, второму - штраф в 120 тысяч рублей.