В Кузбассе произошло задымление в торговом центре

В городе Новокузнецке Кемеровской области произошло задымление в торговом центре "Заря", расположенном на улице Вокзальной.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Проводится эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ.

- По предварительным данным, задымление произошло в подвале торгового центра, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова. - В ТЦ работают 12 отделений пожарной охраны, две автолестницы. Помещение обследуется.

Причины произошедшего пока неизвестны.