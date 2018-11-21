В Норильске задержали серийных грабителей аптек

На севере Красноярского края полиция задержала двух преступников, которые совершили несколько разбойных нападений на аптеки в Норильске. Как сообщила пресс-служба МВД по краю, налетчиков интересовали деньги и психоактивные вещества.

Их поймали после ограбления аптеки в минувшие выходные. В полицию обратилась провизор, которая сумела вырваться от грабителей. Преступников - двух молодых людей 1990 года рождения, нашли по горячим следам.

В ходе дознания выяснилось, что они причастны еще к трем нападениям на аптеки.

Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Грабеж".