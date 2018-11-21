Ветеринары Красноярского края получили новые автомобили

Новости

В Ангарске женщина из мести сожгла внедорожник и дом 14:43
Работа Фонда ЖКХ продлена до 2026 года 14:42
Ученые рассказали о диете для поддержания работоспособности мозга 14:42
Мистер Биг должен был умереть в "Сексе в большом городе" 14:41
Больше всего машин в октябре эвакуировали с Пресненской набережной 14:41
Компьютерное моделирование воссоздало катастрофу на спутнике Марса 14:37
СМИ: Сергей Сироткин не будет выступать в "Формуле-1" в новом сезоне 14:34
На выходные закроют станцию метро "Ховрино" 14:30
В Кремле не исключили встречи Путина с саудовским принцем 14:27
Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда 14:26
Крымчане получат компенсацию за приставки цифрового ТВ 14:26
Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР 14:21
Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР 14:18
УАЗ "Патриот" с "автоматом": появились первые фото 14:12
СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Шереметьево 14:11
СБУ попыталась устроить диверсию на выборах в ДНР 14:03
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Ципраса 13:55
В Италии завели новое дело против Aquarius 13:50
В Болгарии заключенные выкопали богатый клад 13:50
Скончался строитель одного из самых длинных мостов Сибири 13:49
В Китае поставят на улицах будки для медицинских консультаций 13:45
Медведев проведет в Минске заседание Евразийского межправсовета 13:40
В Саратовской области жильцов и учащихся эвакуировали из-за гранаты 13:32
Пожар произошел в 26-этажном доме в центре Москвы 13:30
Сеть магазинов Castorama уйдет из России 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 13:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ветеринары Красноярского края получили новые автомобили

В Красноярском крае для районных отделов ветеринарии приобретены 14 автомобилей УАЗ на общую сумму 9,5 миллиона рублей.

Замена устаревшего автотранспорта позволит ветеринарным специалистам своевременно и в максимально короткие сроки проводить мероприятия по ликвидации особо опасных заболеваний животных, а также профилактические противоэпизоотические мероприятия.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
В Красноярском крае 17 районов получили новые школьные автобусы

"Мы остановили выбор на автомобилях УАЗ, потому что они обладают повышенной проходимостью, а это необходимое условие для работы в сельской местности. В первую очередь транспорт направлен в Ачинский, Боготольский, Дзержинский, Ирбейский, Манский, Новоселовский, Кежемский, Богучанский, Шушенский и ряд других районов, где в нем особенно нуждаются. В будущем планируем обновить автопарк во всех районных учреждениях ветеринарии", - сообщил руководитель службы по ветеринарному надзору Красноярского края, главный государственный ветеринарный инспектор края Михаил Килин.

Добавим, оснащение краевых учреждений ветеринарии автомобилями стало возможно в 2018 году благодаря включению в перечень мероприятий подпрограммы, направленной на обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК края, меры господдержки на закупку автотранспортных средств.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Шереметьево
Суд отправил под стражу фигурантку дела о хищениях в Банке Москвы
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
РАНХиГС: 70 процентов россиян живут в условиях экономии
Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ