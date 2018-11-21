Ветеринары Красноярского края получили новые автомобили

В Красноярском крае для районных отделов ветеринарии приобретены 14 автомобилей УАЗ на общую сумму 9,5 миллиона рублей.

Замена устаревшего автотранспорта позволит ветеринарным специалистам своевременно и в максимально короткие сроки проводить мероприятия по ликвидации особо опасных заболеваний животных, а также профилактические противоэпизоотические мероприятия.

"Мы остановили выбор на автомобилях УАЗ, потому что они обладают повышенной проходимостью, а это необходимое условие для работы в сельской местности. В первую очередь транспорт направлен в Ачинский, Боготольский, Дзержинский, Ирбейский, Манский, Новоселовский, Кежемский, Богучанский, Шушенский и ряд других районов, где в нем особенно нуждаются. В будущем планируем обновить автопарк во всех районных учреждениях ветеринарии", - сообщил руководитель службы по ветеринарному надзору Красноярского края, главный государственный ветеринарный инспектор края Михаил Килин.

Добавим, оснащение краевых учреждений ветеринарии автомобилями стало возможно в 2018 году благодаря включению в перечень мероприятий подпрограммы, направленной на обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК края, меры господдержки на закупку автотранспортных средств.