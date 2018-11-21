Зарплату трачу на кино

В Махачкале завершился 12-й Северокавказский фестиваль документального кино "Кунаки". Для участия в нем было заявлено свыше 300 кинолент, 50 из которых отобрали на конкурс. Гран-при фестиваля уехал в Беларусь вместе с фильмом "Тата" и его автором Неллой Василевской.

Президентом и идейным вдохновителем "Кунаков" все эти годы была Сулиета Кусова-Чухо - культуролог, журналист. У нее удивительная судьба: мать белоруска, отец адыг-шапсуг, муж осетин, сама себя называла "продуктом замеса" нескольких кровей и дитем многих народов...

На этот раз в конкурсном показе участвовали два белорусских документальных фильма, но до Махачкалы добралась автор только одного из них. Как оказалось, Нелла Василевская получила персональное приглашение из оргкомитета: ей даже билет на самолет купили заранее, сообщив, что она обязательно должна увидеть Дагестан, а горцы - посмотреть ее фильм.

Для Неллы встреча с Северным Кавказом стала настоящим открытием. Вместе с другими участниками фестиваля она побывала сначала в горном Гунибе, где был пленен Шамиль и завершилась Кавказская война, а потом в Дербенте - одном из самых древних городов России. Участвовала в дискуссиях и ходила в кино.

Ее 26-минутный фильм "Тата" был показан на большом экране в один из последних фестивальных дней. Я смотрела его вместе с Сулиетой, и мы обе были ошарашены увиденным, хотя сюжет, казалось бы, незамысловат и прост.

На отдаленном хуторе женщина ухаживает за своим немощным отцом, уволившись с работы и отказавшись от любых других личных дел. Каждый день похож на предыдущий, и с каждым днем ее ноша становится все тяжелее. Это чувствуешь даже с экрана, поэтому после просмотра не сразу находишь слова, чтобы передать ощущения: настолько правдиво все снято. Как ей удалось уговорить чужих людей так обнажиться перед камерой? Выяснилось, что герои фильма ей вовсе не чужие: в течение четырех лет, кадр за кадром, она снимала своих родных - маму и дедушку.

- Я это делала в рамках учебной программы, - поясняет Нелла. - Задание было снять документальный фильм. Долго искала тему, мучилась, а потом поняла, что тема на самом деле рядом: уже несколько лет на моих глазах угасал дедушка. Я его очень любила, он был лучшим дедом, читал в детстве замечательные сказки и учил уму-разуму. Сам только четыре класса окончил, но я со своими двумя высшими образованиями ему проигрывала по знаниям, например, географии. И вдруг болезнь отняла у него здоровье, а вместе с ним острый ум и ясную память. Дед превратился в беспомощного старика, которого нельзя было оставлять одного. Чтобы ухаживать за ним, мама была вынуждена уйти с работы. Я видела, как ей тяжело, старалась помочь, но я уезжала в город на учебу, а она снова оставалась вдвоем с отцом. Когда я задумала снять об этом фильм, долго не соглашалась, но потом разрешила. И постепенно перестала обращать внимание на камеру. Вот так появился мой "Тата". Я снимала его для себя и показала только учителям - как учебную работу. Они посмотрели и сказали: "Ты должна преодолеть себя, посылай "Тату" на фестивали". Я послушалась и отправила заявки в оргкомитеты сразу нескольких фестивалей. Была с этим фильмом в Москве, Казахстане, Омске, в Польше, в Чехии. Так что мой ушедший два года назад из жизни дед повозил меня по свету: "Тата" на разных фестивалях уже несколько Гран-при взял.

Нелла выглядит совсем юной, хотя ей уже 29 лет. Она родилась и выросла в деревне Сороки под Минском. После школы приехала в столицу, где училась сначала в Белорусском государственном университете культуры на режиссера обрядов и праздников, а потом в Белорусской государственной академии искусств - на режиссера игрового кино. Сейчас на ее счету 12 короткометражек, три из которых - "Друзья по переписке", "Мой брат" и "Тата" - завоевали победы на международных фестивалях. Нелла уверена, что снимать нужно вопреки всему: плохой погоде, отсутствию нормальной техники, большой команды и денег. Пока все свои картины она снимает на собственные средства.

Сейчас Нелла взялась за комедию - снимает документальный фильм о блогере Андрее Гурине, который завел гуся

- Работаю вторым режиссером на коммерческих проектах с российскими телевизионщиками, - говорит она. - Ну а полученную зарплату вкладываю в собственные творческие задумки. Это небольшие деньги: порой и пяти тысяч хватает, чтобы снять короткометражку. Я ведь сама и с камерой работаю, и монтирую. Правда, есть оператор, к которому обращаюсь за помощью. Но ему интересно, поэтому он работает со мной за чисто символическую плату.

Сейчас Нелла впервые взялась за комедию - снимает документальный фильм о начинающем минском блогере Андрее Гурине, который завел гуся.

- Парню говорят: заведи детей, женись, - делится режиссер впечатлениями от встреч со своим героем. - А он ни в какую! Взрослый ребенок, но добрый и обаятельный. Мне очень нравится его снимать.

От встреч с Кавказом она тоже в полном восторге.

- Здесь потрясающе открытые люди, - говорит. - И кунакам, то есть гостям, на Кавказе всегда рады. Когда гуляю по городу, все показывают дорогу, хотят помочь, буквально водят тебя за руку. Это так замечательно! Когда я узнала, что Сулиета родилась в Беларуси, очень обрадовалась, что землячку встретила. Думала, она соберется к нам в Минск и мы вместе проедем в ту деревню, где ее замечательный отец, Аслан Ибрагимович Чухо, когда-то работал председателем колхоза.

На церемонию награждения Нелла пришла в новом наряде - зеленом платье до пят, сшитом в национальном стиле. "Настоящая горянка, только беленькая", - заметила президент фестиваля, вручая ей диплом победительницы, конверт с взносом на съемки будущего фильма и глиняную скульптуру - мифического быка, держащего на своих рогах горы Кавказа.

Они были так счастливы обе - Нелла и Сулиета. И, расставаясь, заверили друг друга, что непременно встретятся на следующих "Кунаках". Но не успели разъехаться участники фестиваля, как их догнала страшная весть: у Сулиеты остановилось сердце.

- В моей памяти она навсегда останется "мамой Кавказа", - говорит Нелла. - Уникальная женщина - настоящий лидер, писатель, борец. И при всем ее величии - простота и чуткость в обращении с каждым, даже случайным встречным. С ее образом у меня теперь ассоциируется весь Кавказ...