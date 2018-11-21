В парке Ставрополя произошла перестрелка

В ночь на среду в Центральном парке Ставрополя произошла перестрелка между полицейскими и пьяным дебоширом.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона, конфликт начался между уже судимым подвыпившим мужчиной 1963 года рождения и охранником ЧОП. Через некоторое время подозреваемый достал ружье и начал стрелять в воздух. Из парка мужчина направился к зданию ГУ МВД по Ставропольскому краю, которое находится через дорогу, и открыл огонь по входным дверям. Оттуда дебошир вернулся обратно в парк.

- В парке его окружили, он продолжал стрелять. Сотрудники полиции сделали предупредительные выстрелы, затем открыли ответный огонь. Мужчину ранили, он задержан, сейчас в больнице, - отметил источник.

Как отметили пользователи социальных сетей, утром после инцидента на воротах парка появилась табличка об ограничении времени его работы с 10 до 23 часов. Раньше парк был открыт круглосуточно.