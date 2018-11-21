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21.11.2018 18:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эрмитажные коты станут героями спектакля "Дворцовые стражи"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге на сцене Эрмитажного театра вскоре состоится премьера спектакля "Дворцовые стражи". Как сообщают организаторы проекта, постановка входит в цикл обучающих и одновременно развлекающих представлений "Опера в картинках" - действие на сцене сопровождают мультипликационные декорации.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Главный герой оперы - бездомный котенок, которого принимают на работу дворцовым стражем-хранителем Эрмитажной коллекции древнего искусства, а сюжет имеет детективную завязку.

- В первую же ночь пропадает ценнейший экспонат. Кто украл его? Неужели извечные соперники эрмитажных котов - подвальные крысы? - так закрутили интригу авторы спектакля - режиссер-постановщик Дмитрий Отяковский и композитор Рустам Сагдиев. - Котенка ждет непростое путешествие, в конце которого придется выбрать - дружба или долг? Справедливость или данное слово? Классическое искусство или современное?

Детям также расскажут о настоящих эрмитажных котах, а по ходу сюжета спектакля в игровой форме будут показаны залы Государственного Эрмитажа. Премьера спектакля состоится 16 декабря, а в дни зимних каникул представления будут проходить в формате новогодних елок.

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