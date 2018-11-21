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21.11.2018 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Избившая школьников скакалкой физрук из Северодвинска ушла в отпуск

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Учительница физкультуры, которая фигурирует на видео с избиением школьников в Северодвинске скакалкой, взяла отпуск по месту основной работы.

Видео с физическим наказанием школьников, которое семиклассники сняли на телефон, было опубликовано 20 ноября - во Всемирный день ребенка.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, экзекуция произошла в северодвинской школе № 19. Педагог работает не только в этой школе, но и по совместительству в интернате. По месту основной работы она взяла отпуск, руководство интерната отстранило женщину от занятий с детьми.

Фото: Depositphotos.com
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Свою проверку скандального видео проведет уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова. Об этом "РГ" сообщили в аппарате детского омбудсмена Поморья.

По мнению Ольги Смирновой, подобные ситуации не должны оставаться безнаказанными, а виновные лица должны быть не просто уволены, но и привлечены к ответственности. В дальнейшем их необходимо лишать права вести педагогическую деятельность на определенный срок, считает региональный уполномоченный по правам ребенка.

- Для предотвращения таких ситуаций руководителям образовательных учреждений следует тщательнее отбирать педагогов, - отметила Ольга Смирнова.

Региональный следком, а также полиция Северодвинска проводят проверку. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в ближайшие дни. В Северодвинске также проводится служебное расследование с участием органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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