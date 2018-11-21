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21.11.2018 21:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Судьба задела за живое

Сердобольные люди купили пенсионерке квартиру
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
Необычная история произошла с пенсионеркой Валентиной Вячеславовой из деревни Стризнево Вологодской области. Неравнодушные люди собрали деньги и купили ей однокомнатную квартиру. Пожилая женщина ходила по светлой комнате, не могла сдержать слез и поверить, что все это происходит именно с ней.

Все началось в конце октября. По вологодскому телевидению показали сюжет о том, как Валентина Вячеславова собирает валежник в лесу. Пенсионерка, а ей 72 года, рассказала, что вынуждена ходить в лес по несколько раз в день. Живет она в старом доме. Чтобы его обогреть, дров нужно много, за которые требуется заплатить порядка 30 тысяч рублей. Но ее пенсии в 8 тысяч рублей на это не хватало. В прошлом году она даже взяла кредит, но так и не смогла с ним расплатиться. Вот и приходится собирать валежник и даже валить сухие деревья, а потом везти домой на тележке.

Фото: depositphotos.com
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После выхода сюжета Валентину Александровну завалили дровами. Сначала привез их местный предприниматель, потом прибыли еще две машины - их оплатил житель Москвы. А соседи залатали дыры на крыше сарая.

На фоне многоэтажных зданий дом пенсионерки смотрится вросшим в землю, и осилить его ремонт в одиночку она не в силах. Глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников, побывавший у Валентины Вячеславовой, сообщил, что есть несколько вариантов. Первый - признать дом бесхозным (у него действительно нет собственника, когда-то он принадлежал совхозу), поставить на учет, а затем определить непригодным для проживания. Тогда пенсионерку, ее дочь и внука, которые с ней проживают, зарегистрируют в очереди на получение жилья по социальному найму. Второй - администрация уже сейчас может предоставить жилье семье по коммерческому найму. Но выбирать Валентине Александровне не пришлось. Сюжет о пенсионерке, собирающей валежник, показали на одном из видеоканалов в интернете. История женщины задела зрителей за живое, и они решили собрать деньги. Откликнулись почти три тысячи человек. Переводили кто сколько может. Собрали 470 тысяч рублей. И вот тогда в вологодскую деревню из столицы приехал организатор видеоканала с деньгами. Связались в риелтором, которая и подыскала однокомнатную квартиру в благоустроенном доме.

Зрителей задела за живое история пенсионерки, и они решили собрать деньги, чтобы переселить ее из старого дома в благоустроенное жилье

Валентина Вячеславова поехала совершать сделку. Она была в смятении, многое в ее жизни было впервые: и эскалатор в центре города, по которому она поднималась оформлять документы, и сам процесс приобретения жилья, и связка ключей от ее собственной теперь квартиры.

Фото: Центр маркетинговых коммуникаций Корпорации развития РМ
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Впервые она открывала дверь своего жилья. Просторная светлая комната и кухня, батареи, ванная и туалет. Женщина просто не могла сдержать слез.

- Квартира очень хорошая, мне понравилась. Здесь тепло, светло, не как у нас в доме. Спасибо всем! Для меня еще никто такого никогда не делал, - благодарила всех пенсионерка.

Но и на этом счастливая история для Валентины Вячеславовой не закончилась. Организатор телеканала в интернете пообещал, что объявят новый сбор денег. Однокомнатную квартиру надо привести в порядок, отремонтировать. И уже после этого женщина сможет справлять новоселье и больше никогда не ходить в лес за валежником.

Сам же инициатор сбора помощи пенсионерке захотел остаться неизвестным. Особенным свой поступок он не считает.

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