"Приют комедианта" показал Онегина в наши дни

Петербургский театр "Приют комедианта" выпустил премьеру - спектакль "Онегин" по мотивам романа в стихах "Евгений Онегин" Пушкина. Постановка "одной из главных историй любви" названа "Онегин. Сны Татьяны".

Тем самым режиссер Роман Габриа подчеркнул, что мы смотрим историю, как фильм, глазами героини, человека тонкого, ранимого, "дитя природы". Нам рассказывают про нее, мы видим ее сны, воспоминания, авторы сочувствуют ей.

Онегин, по мысли режиссера, - катализатор трагической судьбы Татьяны. Любить Евгения зрителям, с одной стороны, не за что: он человек циничный, грубый, застрелил друга, разрушил две судьбы - Татьяны и Ольги. Светский щеголь, завсегдатай балов, настолько поверхностный, что не сумел рассмотреть в маленькой Тане будущую красивую женщину, не увидел ее глубину и сущность. Но, с другой стороны, в этом отрицании жизни сохраняется трагическая глубина по-настоящему романтического героя. И этим он интересен.

Главная героиня романа, как считает режиссер - Татьяна.

- Для Достоевского главной героиней истории стала Татьяна Ларина, а не Онегин. И я с ним согласен, - отмечает Роман Габриа. - Русская женщина, несчастная до конца жизни: Онегин разбил ей сердце, она выходит замуж за нелюбимого человека.

На сцене пять героев романа Пушкина: Онегин, сестры Ларины - Татьяна и Ольга, поэт Ленский, генерал, муж Татьяны. И два мистических персонажа. Хандра (роль-состояние, исполняет Юлия Захаркина), спутница Онегина, разрушительная сила, которая подчинила его, а потом всех, кто с ним связан. И здесь мы шли за автором, подчеркивает режиссер. Помните? "Русская хандра им овладела понемногу…". Хандра - как жена, сестра, любовница. И

еще один герой - душа поэта, который сочувствует Татьяне ("Я так люблю Татьяну милую мою..."). Роль доверена 16-летнему школьнику Илье Лившицу, внешне напоминающему Пушкина-лицеиста.

В роли Онегина - Сергей Агафонов, актер Театра на Васильевском и "Мастерской" Григория Козлова. Роль Татьяны Лариной исполняет актриса БДТ имени Товстоногова Александра Магелатова.

- Ну какая это Татьяна? - возмущается часть зрителей и в антракте покидает театр.

И зря, считает режиссер и другая часть публики. Во втором акте мы видим, как дурнушка, провинциальная деревенская девочка превращается в другого человека, красавицу - ничего себе! - и Онегин, спустя годы, влюбляется в нее. Она - светская дама, все кругом восхищаются ею.

Спектакль не осовременен настолько, что претит поклонникам классического театра. Евгений и Татьяна не пишут друг другу СМС, не делают селфи. Онегин не попал на зону из-за убийства.

- Работа была очень интересной, - рассказала Александра Магелатова. - Я впервые могла делать все что хочу. Режиссер дал мне абсолютную творческую свободу! У нас есть характерная роль и трагичная, перевоплощение Татьяны. Я вдохновилась темой спектакля, идеями Романа, его трактовкой. Мы все вместе поверили друг в друга и стали хорошей командой, которая сделала, на мой взгляд, достойный спектакль.

Сергей Агафонов признался, что Евгений для него - роль "на сопротивление":

- О роли Онегина я никогда не мечтал, даже расстроился, когда мне предложили сыграть ее. Может быть, лет 15 назад это было интересно. Ведь Онегину всего от 18 до 26 лет (к моменту приезда в деревню и встрече с Татьяной Лариной ему исполнилось 26 - "РГ"). Мне кажется, я пока реализовал всего лишь 20 процентов из тех задач, которые мне ставил режиссер. Главная работа еще впереди: в театр приходит зритель, и спектакль дозревает и растет.

Кому адресован спектакль, какому зрителю? По словам режиссера, "Онегин" должен найти своего зрителя, и он не для одного просмотра. Там немало загадок, разных смыслов, сложных образов. Ведь сам первоисточник - настоящий колодец мыслей, идей, метафор.

- Когда я писал инсценировку, не думал о возрасте или интеллекте будущего зрителя. Единственное, о чем мне хотелось говорить, - каким Онегин мог быть сегодня, в наши дни, - рассказал "РГ" Роман Габриа. - Сейчас я думаю, что зритель все-таки должен быть молодым, хочется вести диалог с 25-30-летними. Хотя какого-то ограничения по возрасту ставить не хочется. Это спектакль для тех, кто готов открывать для себя в знакомом материале что-то новое, иногда радикально новое и даже непривычное. Мы ничего не перевернули с ног на голову, не исказили смыслы, а всего лишь обострили героев, поместив их в наше время, и они оказались более трагическими фигурами, нежели мы воспринимали их в школьные годы, когда изучали роман. История получилась, благодаря доверию актеров, смелая, яркая и неожиданная даже для меня.

Внимательно вчитываясь в текст, я не противоречу в своих характеристиках автору. Разве Александр Сергеевич утверждает, что его герой умный, тонкий, нежный? Нам говорили зрители, что придя домой из театра, они, перечитывая роман, находили многие подтверждения тех смыслов, что видели в спектакле. На которые раньше не обращали внимания. Это важно, что мы читаем: слова или ситуации. Действенный театр опирается на поступки. Когда за поступками видишь человека, возникает другой смысл слов, и красивые монологи превращаются в пародию, в фальшь. Так происходит с нашим Онегиным.

Мы не думали исказить Пушкина, а хотели показать сегодняшнего Онегина. Пушкин рассказал о человеке, которого общество сделало холодным, злым. Только сейчас это существо стало грубее, чем было во времена поэта. Нынче люди более жесткие. Когда мы репетировали, я открывал для себя роман заново. У меня, конечно, был Онегин - актер Сергей Агафонов. И я нашел Татьяну - актрису с большим диапазоном, способной из некрасивой девочки превратиться в светскую даму, красавицу. Хочется видеть в Татьяне романтическую девушку, но мы читаем у Пушкина: "…Дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой…". Мы таких людей знаем - они замкнуты, некоммуникабельны, асоциальны, не от мира сего. Это особые люди.

Увидеть спектакль в театре "Приют комедианта" можно 23 ноября.

Справка "РГ"

Роман Габриа - режиссер театра "Мастерская". Окончил Санкт-Петербургскую государственную Академию театрального искусства (мастер актерско-режиссерского курса Григорий Козлов). В "Мастерской" идет его спектакль "Однажды в Эльсиноре. Гамлет", в этом спектакле актер Сергей Агафонов исполняет три роли: Уильям Шекспир, Актер, Призрак.