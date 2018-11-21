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21.11.2018 13:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Псковские археологи собрали из черепков старинный рукомойник

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псков)

В Пскове собрали старинный рукомойник из фрагментов, обнаруженных в ходе археологических работ на улице Свердлова. Три крупных черепка, подходящих друг к другу, исследователи нашли в культурном слое XIX века.

Фото: Пресс-служба ДВФУ
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Как рассказала корреспонденту "РГ" директор ГБУК "Археологический центр Псковской области" Марина Кулакова, речь идет о достаточно дешевой вещи, выполненной из керамики.

Таким рукомойником, скорее всего, пользовались в небогатом псковском доме. Когда он разбился, его могли выкинуть вместе с другим бытовым мусором.

Черепки обнаружили в этом году в конце весны - начале лета. Сейчас ученые, завершив выездные археологические работы, приступили к написанию научного отчета. В рамках этого этапа специалисты обрабатывают, систематизируют и осмысляют находки, уделяют внимание вещам, не вызвавшим особого интереса в разгар археологического сезона.

Работы на улице Свердлова проводились в связи с ее благоустройством в рамках областной программы "Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области". Рукомойник нашли в конце улицы на самой окраине старого города.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков
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