Псковские археологи собрали из черепков старинный рукомойник

В Пскове собрали старинный рукомойник из фрагментов, обнаруженных в ходе археологических работ на улице Свердлова. Три крупных черепка, подходящих друг к другу, исследователи нашли в культурном слое XIX века.

Как рассказала корреспонденту "РГ" директор ГБУК "Археологический центр Псковской области" Марина Кулакова, речь идет о достаточно дешевой вещи, выполненной из керамики.

Таким рукомойником, скорее всего, пользовались в небогатом псковском доме. Когда он разбился, его могли выкинуть вместе с другим бытовым мусором.

Черепки обнаружили в этом году в конце весны - начале лета. Сейчас ученые, завершив выездные археологические работы, приступили к написанию научного отчета. В рамках этого этапа специалисты обрабатывают, систематизируют и осмысляют находки, уделяют внимание вещам, не вызвавшим особого интереса в разгар археологического сезона.

Работы на улице Свердлова проводились в связи с ее благоустройством в рамках областной программы "Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области". Рукомойник нашли в конце улицы на самой окраине старого города.