"Российская газета", журнал "Звезда" и газета "Старая Русса" дали старт благотворительной акции "Городу Достоевского - книгу в подарок". Это событие предваряла организованная "Российской газетой" творческая встреча историка, публициста, литератора, главного редактора журнала "Звезда" Якова Гордина со старорусской интеллигенцией.

На встречу с историком, публицистом, литератором и главным редактором журнала "Звезда" Яковом Гординым в городской библиотеке имени Достоевского собрались люди, неравнодушные к книге. Читальный зал не смог вместить всех желающих, что вполне понятно - именитый гость, чьи книги хранятся в библиотеке с 70-х годов прошлого века, был лично знаком с литераторами, имена которых для рушан наполнены особым смыслом. Например, с Даниилом Граниным - его детство прошло в Старой Руссе. Именно в этой библиотеке Гранин презентовал свой последний роман "Мой лейтенант". А чашку, из которой писатель пил чай, библиотекари называют "гранинской", считают раритетом и достают только по особым случаям для самых уважаемых гостей.

Знаком был Яков Аркадьевич и с историком, писателем Владиславом Глинкой, родившимся в Старой Руссе. Именно этому городу посвящена его знаменитая "Старосольская повесть".

С интересом слушали рушане воспоминания Гордина о его дружбе с Иосифом Бродским и первыми узнали о том, что в своем юбилейном выпуске "Звезда" (в январе 2019 года журнал отметит 95-летие) напечатает ранее не издававшиеся мемуары женщины, которая училась с Бродским в школе и была его первой юношеской любовью.

Почему людям нужны "толстые журналы"? К чему приводили мечты правителей России? Была ли у истории нашей страны возможность пойти по другому пути?.. Полтора часа общения с гостем из Петербурга пролетели на одном дыхании и завершились на высокой ноте.

В своем юбилейном выпуске "Звезда" напечатает мемуары женщины, которая училась с Бродским в школе и была его первой юношеской любовью

Старорусской библиотеке имени Достоевского были переданы 30 книг, выпущенных издательствами журнала "Звезда", "Российской газеты" и Пушкинского фонда. Книги об исторических деятелях и политиках, мемуары и дневники, поэзия и проза - каждый подаренный экземпляр достоин того, чтобы остаться в фондах библиотеки, носящей имя Достоевского. Аналогичный комплект был вручен заместителю директора средней школы № 5 Вере Яшиной для школьной библиотеки.

Кроме того, по предложению журналистов газеты "Старая Русса" городская библиотека сформировала список книг, наиболее востребованных у читателей. В него вошло 19 наименований. Это произведения в том числе петербургских писателей и поэтов - например, Сергея Носова и Александра Кушнера, книжные новинки и бестселлеры - например, последний роман Виктора Пелевина, а также книги, прошедшие испытание временем, - такие как романы братьев Стругацких или повести Валентина Распутина.

Местные предприниматели откликнулись на призыв земляков поддержать городскую библиотеку и оперативно помогли им выкупить нужные книги. Акцию спонсировали Валерий Васильев, Алексей Лойкуц, Юлия Комарова. Девять книг из списка лично привез из новгородского книжного магазина председатель Думы Старорусского муниципального района Сергей Кузьмин. Еще 10 книг заказаны через интернет и тоже будут переданы в дар библиотеке.

Акция удивительным образом сплотила и воодушевила старорусскую интеллигенцию - церемония передачи книг была встречена бурными, долгими аплодисментами, а присутствие на встрече нового главы Старорусского муниципального района Александра Розбаума и его обещание, что библиотеке будет оказано максимально возможная помощь в решении насущных проблем, было расценено как добрый знак уважительного внимания к городской общественности.

Кстати, сейчас библиотекари уже детского абонемента готовят свой список самых популярных среди юных читателей книг. А журналисты полны энтузиазма сделать акцию "Городу Достоевского - книгу в подарок" всероссийской и призывают подключиться к ней своих земляков, живущих не только в России, но и в ближнем, и дальнем зарубежье.

Ведь к 200-летию великого писателя в 2021 году Старая Русса готовится уже сейчас - в городе недавно открылся литературный музей романа "Братья Карамазовы", а местный туристический центр даже наладил производство футболок с цитатами классика. Гостям достались в подарок первые образцы, слова на которых можно рассматривать как руководство к действию: "Жизнь задыхается без цели".

Обратите внимание

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам северо-запада России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок".

Уважаемые писатели и поэты!

У ваших книг будут самые благодарные и внимательные читатели.

Мы готовы передать вашу книгу с дарственной надписью и автографом в городскую библиотеку. Телефон редакции: 8 (812) 449-65-45.

По завершении акции в библиотеке будет организован вечер, посвященный дарителям, и выставка, где будут представлены все подаренные экземпляры книг, а о каждом дарителе напишет "РГ".



