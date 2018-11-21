В Петербурге девочка получила травмы на занятии по черлидингу

В Петербурге шестилетняя девочка получила серьезные травмы во время занятий в фитнес-центре на улице Доблести. Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, она принимала участие в тренировке по черлидингу, которая закончилась для ребенка черепно-мозговой травмой.

- В настоящее время прокуратура Красносельского района выясняет все обстоятельства происшедшего, - уточнили в прокуратуре. - В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников фитнес - клуба на соответствие предоставленных услуг требованиям безопасности.

Сейчас девочка находится в "Детской городской больнице №1", где ее экстренно прооперировали. Состояние пострадавшей при поступлении врачи оценивали как тяжелое.