В Петербурге снимут фильм о детях Николая Второго

Петербургская киностудия "Лендок" запускает в производство документальный фильм о детях Николая II. Как сообщается на официальной странице студии в соцсети, картину под рабочим названием "Пустые страницы" снимет режиссер Мария Поприцак по собственному сценарию.

- Долгое время царская семья была своеобразной иконой новой России, но мало кто рассказывал о человеческой стороне последних русских монархов. Какая песня была любимой у княжны Ольги? В кого была влюблена Татьяна? Как Алексей хотел управлять государством? На все эти вопросы и ответит фильм, - обещают создатели.

Планируется, что производство картины начнется в течение нескольких месяцев, а премьера состоится в конце 2019 года.

Справка "РГ"



Мария Поприцак родилась в 1991 году в Казахстане, закончила Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Ее дебютной работой в 2013 стала 27-минутная лента о молодом поколении "Я здесь" - один день, шесть историй. Такой же принцип построения использован в ее втором фильме "Девочки", снятом в 2015 году- шесть историй, рассказанные жительницами блокадного Ленинграда.