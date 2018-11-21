В петербургский парламент внесена инициатива по созданию в городе специальных курсов для граждан, которым через несколько лет предстоит выйти на пенсию. Законопроект может вступить в силу уже в феврале 2019 года.

Учатся только безработные

Разумеется, пройти необходимое обучение горожане могут сейчас. В городе, как и по всей стране, действует две программы: профессионального обучения и дополнительного образования. Здесь, правда, хитрый вопрос с возрастом. Так, сейчас граждане, состоящие на бирже труда в качестве безработных, имеют право на досрочный выход на пенсию. Мужчины - в 58 лет, женщины - в 53 года. Но если случилось так, что работы нет, а для досрочного выхода на пенсию возраст еще не подошел, то соискатель может получить новую профессию или повысить квалификацию по имеющейся специальности. Такие правила действуют по всей стране.

В городской программе по профессиональному обучению и допобразованию можно выделить три основных направления. Наиболее востребованным является переподготовка. Ее идея в том, что соискателей учат смежной специальности. Второй вектор - курсы повышения квалификации. Они пользуются особым спросом у соискателей, которые по разным причинам долго не работали по своей специальности, например, за такой услугой часто обращаются женщины, которые собираются выходить из декретного отпуска. В третье группе обучаются те соискатели, у которых вообще нет никакой профессии. Правда, по оценкам Службы занятости населения Санкт-Петербурга, таких соискателей не более 4,7 процента от всех слушателей курсов.

Занятия происходят на базе техникумов и колледжей. Всего в Петербурге по линии Службы занятости можно обучиться по 80 специальностям. В группе рабочих профессий наиболее востребованы курсы для будущих столяров, печников, лифтеров, облицовочников, плиточников, а также электрогазосварщиков и лифтеров. Многие соискатели хотят обучиться на охранников.

Обучают в Петербурге на водителей категории "Б", а тем, у кого уже есть права, можно получить профессию машиниста бульдозера, тракториста, крановщика. Также есть возможность чинить автомобили и стать, например, автослесарем. В сфере потребительского рынка взрослые соискатели охотно осваивают профессии кондитеров, парикмахеров и поваров.

Также в Петербурге многие выбирают профессии, связанные с информационными технологиями, и записываются на курсы, связанные с обучением работы в программах 3D MAX и AutoCad.

Ставка на возраст

Официально предпенсионный возраст в России - это пять лет до выхода на пенсию. Идея петербургских депутатов в том, чтобы в городе появились курсы именно для этой категории граждан. При этом, как сообщили "РГ" в аппарате депутата Дениса Четырбока, автора законопроекта, чтобы обучиться, не обязательно будет терять работу и становиться на биржу труда.

Обучение своих работников чаще оплачивают компании с высокими корпоративными стандартами

Конкретный алгоритм будет разработан после окончательного принятия законопроекта. Но вопросов и сейчас уже много. Например, учитывая, что речь идет именно о работающих гражданах, которым предлагается помочь повысить компетенции, то возникает вопрос, как именно люди будут проходить все эти курсы, ведь в отличие от программы, в которой участвуют безработные, здесь свободное время у соискателей ограничено.

Как полагает юрист по трудовому праву Илья Костылев, в данном случае может быть применена та же практика, что и с курсами по повышению квалификации, которые в обязательном порядке проходят представители некоторых профессий, например, учителя или врачи.

- Курсы проводятся в рабочее время и засчитываются в общий трудовой стаж. Человек получает зарплату исходя из среднего заработка, единственная разница, что он ходит не на работу, а в учебный центр, - говорит Илья Костылев. - Правда, на курсы сотрудник командируется по приказу руководителя учреждения. В случае если инициатива петербургских депутатов будет принята, то возникает вопрос, как будут регулироваться взаимоотношения работодателя и организаторов курсов. В частности, что будет, если сотрудник захочет обучиться, а работодатель скажет, что в целях производственной необходимости тот должен быть на рабочем месте, а не на курсах.

Тем не менее эксперт полагает, что большинство работодателей адекватно отреагируют на появление таких занятий, ведь практика показывает, что за счет работодателя квалификацию повышают только сотрудники промышленных предприятий и компаний с высокими корпоративными стандартами.

В целом эксперты полагают, что с появлением в Петербурге бесплатных курсов основными их слушателями станут те, кто ранее ни на какие курсы не ходил. Поэтому изменение законодательства вряд ли изменит рынок курсов повышения квалификации. Сейчас главные вопросы, какой будет процедура записи на курсы и смогут ли реально люди пойти учиться и при этом не утонуть в бюрократии.