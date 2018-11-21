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21.11.2018 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбуждено дело по факту смертельной поножовщины

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержан гражданин Таджикистана, который по версии следствия ножом убил одного человека и тяжело ранил второго. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уже возбудило по данному факту уголовное дело, виновному может быть предъявлено обвинение сразу по двум тяжким статьям - убийство и покушение на убийство двух и более лиц.

Фото: Наталья Онищенко
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в правоохранительных органах, конфликт возник "по малозначительному поводу". Гражданин Таджикистана приобрел в одной из посреднических контор автомобиль, однако не смог оформить на него полис ОСАГО из-за отсутствия в документах подписи покупателя. Тогда он вернулся в офис продавца на Индустриальном проспекте и потребовал деньги назад, однако расторгнуть договор купли-продажи оказалось не так просто. Последним аргументом в споре стал нож.

- Подозреваемый нанес мужчине 1986 года рождения множественные удары ножом в область расположения жизненно-важных органов, от полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - Кроме того, подозреваемый нанес не менее двух ударов ножом мужчине 1987 года рождения, пострадавший был госпитализирован в одну из больниц города, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Один из пострадавших был сотрудником конторы-посредника, а второй - его приятель, который просто зашел "в гости". Кто именно погиб в результате конфликта, сейчас уточняется. Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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