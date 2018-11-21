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21.11.2018 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Жительница Нижнего Новгорода лишилась отпуска в Турции из-за злоупотребления алкоголем. Как сообщает МВД России, 32-летнюю женщину пришлось снять с борта самолета Санкт-Петербург – Анталия.

Фото: REUTERS
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- По имеющейся информации, перед взлетом самолета женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, отвечала грубостью на замечания членов экипажа и не выполняла их требования, - уточнили в полиции. - От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась.

Агрессивную пассажирку пришлось доставить в линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково, где против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Дебоширке может грозить административный арест на срок до 15 суток или же гораздо более мягкое наказание – штраф до 1,5 тысячи рублей.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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